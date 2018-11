Farmacie: l'indagine, essenziali ma spesso 'dimenticate' da Ssn

Roma, 20 nov. (AdnKronos Salute) - Presenti pressoché ovunque. E aperte quasi sempre. Le farmacie in Italia sono indispensabili nell'ascolto dei cittadini, specie delle persone anziane e affette da patologie croniche, donne con figli piccoli o in gravidanza. E giocano un ruolo di primo piano nel contribuire a far rispettare l’aderenza alle cure. Ma quando si tratta di strutturare servizi in rete sul territorio vengono spesso 'dimenticate'. Insomma: imprescindibile presidio del Servizio sanitario nazionale per capillarità e prossimità, ma escluse o poco integrate sia nel servizio di assistenza domiciliare integrata territoriale, sia nella medicina di gruppo nel territorio per i servizi alla collettività.

E' il quadro che emerge dal primo Rapporto annuale sulla farmacia, elaborato su 1.275 esercizi che hanno partecipato all’indagine, di cui circa un quarto si trova nelle 'aree interne'. L’indagine, realizzata da Cittadinanzattiva e Federfarma, con il sostegno non condizionato di Teva, contiene anche due focus tematici: uno sul ruolo nella presa in carico delle persone con patologie croniche, e il secondo sul ruolo della farmacia nelle strategie delle aree interne del Paese.

Dai dati dell'indagine si evince che, di fatto, il modello della farmacia dei servizi, varato in Italia nel 2009, stenta a decollare. Per quanto riguarda le aree interne, solo nel 15% delle 72 strategie di intervento per queste aree (zone disagiate e lontane dai centri urbani) presenti oggi in Italia compare un esplicito riferimento alle farmacie. Tuttavia, queste ultime erogano un servizio comparabile a quello delle altre farmacie, nonostante le oggettive difficoltà operative. In generale, si assiste a una diffusa attenzione da parte delle farmacie al tema dell’aderenza alla terapia.

Nel 63% delle farmacie intervistate è presente il servizio Cup pubblico, la quasi totalità offre il servizio di prenotazione di prestazioni ed esami, mentre ci sono percentuali più ridotte per quanto riguarda il pagamento del ticket e ricezione e consegna dei referti. Nell’85% dei casi il cittadino non paga nulla per il servizio Cup in farmacia; nel 14% paga tra 1 e 2 euro; solo 1% dei casi paga di più (3-5 euro). Sempre più frequentemente, inoltre, le farmacie erogano prestazioni analitiche di prima istanza, quali test ed esami diagnostici (78% dei casi), esami di secondo livello mediante dispositivi strumentali (64% dei casi), in misura ancora residuale servizi di telemedicina, eccezion fatta per la telecardiologia che è invece abbastanza diffusa.

Per test ed esami diagnostici effettuati in farmacia, troviamo facilmente la glicemia (96%), il colesterolo totale (92%), trigliceridi (83%), emoglobina glicata (50%). Con minor facilità è possibile trovare farmacie che effettuano altri tipi di test. Per quanto riguarda la presa in carico, nel 65% dei casi le farmacie sono dotate di un sistema informatizzato o piattaforma web capace di rispondere alle necessità legate alla effettiva presa in carico dei pazienti. Mentre solo il 19% ha adottato protocolli o procedure per personalizzare il consiglio sui diversi target di utenza. Per i servizi territoriali, in generale, si registra uno scarso coinvolgimento delle farmacie da parte delle Asl.

Ad esempio, solo il 7% delle farmacie viene coinvolto nell’assistenza domiciliare integrata, mentre è assolutamente residuale il coinvolgimento nelle diverse forme di medicina di gruppo territoriale. Da ultimo, scarsamente presenti altre figure professionali come infermieri, fisioterapisti e psicologi, (dal 6 al 12%). Quando ci sono, la loro presenza è spesso frutto di accordi stretti con i singoli professionisti e non con gli Ordini di riferimento. Alle campagne di prevenzione e screening realizzate dalle Asl e Regioni, ad esempio, partecipano la quasi totalità delle farmacie (87%). Tra le iniziative che le farmacie svolgono con maggiore assiduità vi è sicuramente la promozione o quanto meno l’adesione a iniziative di sensibilizzazione e informazione nei confronti di target specifici di popolazione: attività riscontrata dal 70% del campione.

Queste iniziative sono promosse da Asl (31%), case farmaceutiche (28%) e Regioni (16%). Fanalino di coda quelle realizzate con organizzazioni civiche, con il 6%. Nel 44% dei casi, la farmacia partecipa a progetti e iniziative a supporto dell’aderenza terapeutica per persone affette da patologie croniche, in particolare per patologie cardio-vascolari (73%), endocrine (67%), respiratorie (46%) e metaboliche (35%). Un ruolo, quello legato all’aderenza terapeutica, tutt’altro che secondario, tenuto anche conto che nel 90% i servizi svolti in tali iniziative non sono remunerati. Vengono infatti remunerati solo il 4% dalla Regione, il 4% dalla ASL, il 2% dalle case farmaceutiche.

Si tratta per lo più di progetti ed iniziative di supporto all’aderenza terapeutica nei quali, al pari delle farmacie, troviamo coinvolti soggetti quali Asl (38% dei casi), case farmaceutiche (38% dei casi), l’ente Regione (25%) e i medici di medicina generale (15%). Si tratta principalmente di forme di tutoraggio alla persona (presenti nel 60% dei casi); di modalità di reminder per ricordare di assumere la terapia (41%); sono anche presenti strumenti innovativi per supportare l’aderenza terapeutica nelle patologie croniche (20%). Infine, solo in 11 delle 72 strategie elaborate (o in via di elaborazione) per lo sviluppo dei servizi nelle aree interne sono presenti degli espliciti richiami al ruolo delle farmacie.

Tre le farmacie coinvolte nell’assistenza domiciliare integrata sono il 9% quelle che lavorano nelle aree interne, e il 7% quelle ubicate nel resto del Paese. Ma le prime sono mediamente molto più sollecitate nella preparazione e/o dispensazione a domicilio di medicinali antidolorifici (+26% rispetto al resto del Paese). Tra i dati negativi, legati a oggettive difficoltà organizzative e logistiche cui sono soggette le farmacie che operano in zone disagiate, si segnala -17% (rispetto al resto del Paese) per il servizio Cup, -14% per test e esami diagnostici, -6% per il coinvolgimento in campagne di prevenzione e screening. Sul tema dell’aderenza terapeutica, invece, le farmacie presenti in queste aree, nonostante le difficoltà, riescono a raggiungere lo stesso livello di quelle nel resto del Paese.