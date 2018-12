Genetica: Oms annuncia commissione esperti su editing Dna

Roma, 4 dic. (AdnKronos Salute) - Una commissione di esperti sulla manipolazione genetica voluta dall'Organizzazione mondiale della sanità. Anche per rispondere a casi resi possibili dalle attuali tecnologie, come accaduto con la sperimentazione del ricercatore cinese, He Jiankui, che ha modificato il Dna di due gemelline. Ad annunciare la creazione del gruppo di studio è il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che parlando con i giornalisti a Ginevra ha precisato come "sperimentazioni del genere non possono aver luogo senza regole chiare".

Il gruppo, in via di formazione, sarà composto da accademici, tecnici Oms e tecnici governativi che cominceranno a lavorare partendo da zero: "Controlleranno tutto. Il gruppo di lavoro affronterà il problema con apertura mentale e trasparenza", ha precisato Ghebreyesus.

"L'Oms - ha sottolineato il Dg - riunisce esperti e lavora con gli Stati membri per confrontarsi sui criteri e sulle direttive in grado di rispondere ai problemi etici e di sicurezza che si creano in seno alla società. Dobbiamo essere prudenti. Non possiamo portare avanti la manipolazione genetica senza tenere conto delle possibili conseguenze non volute".