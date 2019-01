Il grande produttore giapponese di soluzioni per lenti a contatto OPHTECS acquisisce un produttore di lenti a contatto olandese

- (Foto: https://kyodonewsprwire.jp/img/201812211710-O1-Mc5k211B)

OPHTECS è entrata nel mercato europeo nel 2016 e da allora ha costruito una rete di distributori nei Paesi Bassi, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Italia, Svizzera e così via. Avere una controllata europea in Olanda grazie a quest'ultima acquisizione renderà possibile approfondire la coordinazione con i distributori in Europa, raccogliere rapidamente informazioni sul mercato europeo ed ottimizzare le strategie di sviluppo prodotto e attività commerciali. Inoltre, legando saldamente le lenti a contatto Microlens con le soluzioni di lenti a contatto OPHTECS, l'azienda aumenterà la creazione di nuovi clienti entrando in nuovi paesi. In più, questa ultima acquisizione è anche mirata a ridurre i costi e migliorare l'efficienza nell'approvvigionamento, e nei trasporti e nel controllo di magazzino usando l'ufficio di Microlens come centro di distribuzione in Europa.

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/release/201812211710?p=images)

OPHTECS sta proattivamente espandendo il proprio business globale come strategia prioritaria sotto il suo piano di sviluppo di medio termine "Svolta 2021". Facendo leva sulla alta qualità e la performance dei prodotti "made-in-Japan" come punti di forza commerciali, l'azienda rafforzerà le sue strutture commerciali in Europa oltre a quelle di Giappone e Asia Orientale, dove la società ha già una presenza ampiamente riconosciuta. L'azienda punta anche ad entrare nel mercato USA nel prossimo futuro e persegue un aumento delle vendite estere del 20% sul proprio business globale nel 2021 – l'anno finale del business plan di medio termine.

Informazioni su OPHTECS (http://ophtecs.com/)

Fin dalla sua fondazione nel 1981, OPHTECS ha sviluppato, prodotto, venduto ed esportato soluzioni per lenti a contatto, comprese le proprie soluzioni e le uniche del settore che usano povidone-iodio, così come i colliri, con lo slogan "Sfida e innovazione" sotto la filosofia imprenditoriale di "contribuire alla salute oftalmica nel mondo." Ha una quota di mercato di oltre l'11% nel mercato giapponese. Il suo direttore operativo e presidente è Joe Yoneda.

Informazioni su Microlens Contactlens Technology

Microlens ha prodotto e commercializzato principalmente lenti a contatto tornite morbide e dure, ed anche soluzioni per lenti a contatto. L'azienda è specializzata in particolare in speciali lenti a contatto rigide gas permeabili (RGP) per uso medico come anche per normale correzione refrattiva. La società vende i suoi prodotti ad una gran varietà di oculisti, dalle cliniche oftalmiche indipendenti ai grandi rivenditori di lenti a contatto in Olanda e in altri paesi in Europa e altrove.