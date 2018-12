Il Gruppo URGO riceve il Prix Galien Francia 2018 per UrgoStart®, medicazione innovativa nella guarigione della lesione del piede diabetico

- Il dipartimento Urgo Medical del Gruppo URGO riceve il Prix Galien Francia 2018 per il dispositivo medico UrgoStart®, la prima medicazione avanzata che abbia dimostrato una efficacia clinica nel trattamento delle lesioni croniche e in particolare nella guarigione delle lesioni del piede diabetico. Un riconoscimento prestigioso per il team R&D del Gruppo URGO, il cui DNA si identifica, da sempre, con l'innovazione al servizio dei pazienti.

Urgo Medical: l'innovazione nella pelle

Il Gruppo URGO investe ogni anno 25 milioni di euro in R&D specialmente nella guarigione delle lesioni croniche.

«Il prestigioso Prix Galien è la ricompensa di 6 anni di lavoro collettivo. Le nostre squadre di ricerca e sviluppo si sono profondamente impegnate nella realizzazione di UrgoStart®, una medicazione avanzata decisamente innovativa» si rallegra Hervé Le Lous, Presidente del Gruppo URGO. «Il nostro obiettivo è quello di curare più rapidamente un sempre maggior numero di pazienti, affinché possano trarne vantaggio loro stessi, le persone che se ne occupano e la collettività».

UrgoStart®: l'innovazione nella guarigione della lesione del piede diabetico

Con circa 425 milioni di persone colpite nel mondo, il diabete rappresenta una vera epidemia che non cessa di crescere[1] . Circa un 1 paziente diabetico su 4 è colpito, almeno una volta nella vita, dall'ulcera al piede.

Questo tipo di lesione comporta un rischio di infezione talmente alto da portare addirittura all'amputazione o al decesso del paziente.

Con un'amputazione ogni 20 secondi, il diabete rappresenta, oggigiorno, la prima causa di amputazione al mondo.[2]

Dinanzi a questa constatazione, Urgo Medical ha lanciato lo studio clinico europeo Explorer[3] pubblicato a marzo 2018 nella rivista The Lancet Diabetes & Endocrinology. I risultati hanno dimostrato l'efficacia di UrgoStart® che guarisceil 60% in più delle lesioni rispetto ad un trattamento standard effettuato correttamente e riduce il tempo diguarigione di 60 giorni, rispetto al tempo medio di guarigione di 180 giorni.

Prima medicazione avanzata considerata come «trattamento locale», UrgoStart® è una innovazione francese riconosciuta a livello internazionale, ora premiata con il Prix Galien.

