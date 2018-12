Influenza, allarme medici Napoli: "Scorte vaccini finite o quasi"

Roma, 3 dic. (AdnKronos Salute) - Allarme carenza vaccinazioni antinfluenzali in Campania. Arriva dalla Fimmg Napoli la denuncia sulle scorte che ormai, ben prima del previsto, stanno terminando. Il fenomeno riguarda tutta l’Italia, ma la Campania è tra le regioni maggiormente in difficoltà. E dunque, sempre di più sono i cittadini che non possono accedere alla vaccinazione gratuita a causa di questa mancanza. "Un paradosso inaccettabile", spiegano Corrado Calamaro e Luigi Sparano, vertici del sindacato nel capoluogo campano.

"Noi medici di famiglia, anche con il sostegno dell’Ordine di Napoli dell’Asl, abbiamo fatto molto per incentivare alla vaccinazione, e adesso ci ritroviamo nella condizione di dover rimandare i nostri pazienti a casa, chiedendo loro di avere pazienza e di tornare nei prossimi giorni. Ammesso che questi vaccini vengano fuori", spiegano i rappresentanti sindacali.

Per la Campania,"evidentemente, la stima delle scorte necessarie non ha coperto il fabbisogno reale", complice la maggior richiesta arrivata nell’ultimo anno grazie alle campagne di sensibilizzazione messe in campo. "L’incongruenza – proseguono i medici di famiglia – è anche nel dover procedere con gare biennali di SoReSa, che per ragioni di risparmio, portano ad un ordine in largo anticipo delle dosi necessarie. Ma è evidente che il sistema quest’anno non ha funzionato e il rischio è che un diritto dei cittadini venga calpestato senza ritegno. Per non parlare della credibilità di un sistema che prima invita tutti alla vaccinazione e poi si fa trovare impreparato".