Influenza: Influnet, casi in aumento, in totale oltre 1,5 mln a letto

Roma, 3 gen. (AdnKronos Salute) - Nella 52° settimana del 2018 continua a crescere il numero di casi di sindrome influenzale: sono più di 1,5 mln gli italiani colpiti finora. Il livello di incidenza in Italia è pari a 4,2 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei 5 anni, in cui si osserva un'incidenza pari a 11,2 casi per mille assistiti. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 256.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.501.000 casi. E' quanto riportano i dati della rete Influnet coordinata dall'Istituto superiore di sanità (Iss). P.A. di Trento, Marche, Abruzzo, Campania e Sicilia le Regioni maggiormente colpite.

In dettaglio, nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 11,19 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 5,29 nella fascia 15-64 anni a 3,95 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 2,87 casi per mille assistiti. Nella settimana in esame il livello di incidenza è però più basso rispetto a quello della scorsa stagione.