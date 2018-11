Influenza: per 92% polemica su obbligo non incide su decisione di vaccinarsi

Roma, 20 nov. (AdnKronos Salute) - Il dibattito e le polemiche sull'obbligatorietà dei vaccini sembrano non influenzare la decisione di immunizzarsi contro l'influenza. Così la pensa il 92,5%, secondo i primi risultati di un sondaggio in corso su www.osservatorioinfluenza.it.

Ebbene, per la stragrande maggioranza, mesi e mesi di discussione sull'obbligo vaccinale, non senza qualche fake news, non hanno praticamente inciso sulla propensione dell'opinione pubblica a ricorrere o meno al vaccino contro l’influenza.

"Sebbene i sondaggi di opinione di Osservatorio influenza esprimano più un umore, è importante rilevare che le persone si siano espresse in questo modo - afferma Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano e responsabile scientifico di osservatorioinfluenza.it - Un segnale che l'informazione seria 'evidence based' ha un ruolo determinante nel guidare la scelta dell’opinione pubblica". Fino a dicembre è possibile vaccinarsi facendo richiesta al proprio medico, il vaccino è disponibile nelle farmacie.