INSIGHTEC riceve il marchio CE per Exablate Neuro per i dispositivi di scansione RMI di Siemens Healthineers

- La nuova compatibilità RMI ha il potenziale per espandere l'accesso dei pazienti in tutto il mondo alla chirurgia cerebrale senza incisione

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796729/Siemens_Healthineers_Skyra_MRI.jpg )

Siemens Healthineers, leader nelle tecnologia medica e nell'imaging diagnostico e terapeutico, ha annunciato oggi insieme a INSIGHTEC®, innovatore nel settore della tecnologia medica a livello globale per quanto riguarda la chirurgia senza incisione, l'approvazione CE di Exablate Neuro™ per la compatibilità con i dispositivi di scansione Magnetom Skyra, Prisma e Prisma Fit di Siemens Healthineers. Exablate Neuro utilizza ultrasuoni focalizzati per trattamenti in profondità nel cervello senza incisioni chirurgiche. L'imaging RM fornisce un'indagine anatomica dell'area da trattare, pianificazione specifica in base al paziente e monitoraggio degli esiti in tempo reale nel corso del trattamento.

"INSIGHTEC e Siemens Healthineers stanno collaborando per trasformare la cura dei pazienti" ha dichiarato Maurice R. Ferré, MD, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di INSIGHTEC. "Questo traguardo è fondamentale per ampliare l'accesso dei pazienti alla chirurgia cerebrale senza incisione attraverso ultrasuoni focalizzati".

Il marchio CE include l'approvazione per il trattamento del tremore essenziale refrattario ai farmaci, del tremore dominante da Parkinson e del dolore neuropatico. L'approvazione dell'FDA per la compatibilità di Exablate Neuro con i dispositivi di scansione RMI per trattare il tremore essenziale è stata ricevuta il 1° ottobre 2018.

"Si apre una nuova era di terapia avanzata guidata dalla RMI nel neurospazio" ha affermato Arthur Kaindl, Ph.D., Responsabile della Risonanza magnetica in Siemens Healthineers. "La collaborazione con INSIGHTEC è il più recente esempio della nostra strategia di innovazione aperta. Attraverso una stretta collaborazione con esperti clinici e aziende partner facciamo grandi passi nell'espansione della medicina di precisione".

La Clínica Universidad de Navarra (CUN) di Pamplona, in Spagna, è la prima istituzione in Europa a trattare con successo pazienti con Exablate Neuro compatibile con i dispositivi di scansione di Siemens Healthineers. La CUN è un'istituzione accademica rinomata con una tradizione nella ricerca innovativa e nel trattamento clinico dei disturbi del movimento di natura neurologica. "Gli ultrasuoni focalizzati sono una procedura di alta precisione e con un'invasività minima per il trattamento del tremore essenziale" ha commentato il Dott. Jorge Guridi, Capo del reparto di Neurochirurgia della Clínica Universidad de Navarra. "Ciò rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità della vita in un ampio gruppo di pazienti che non desiderano la tradizionale chirurgia a cielo aperto".

Siemens Healthineers consente ai fornitori di servizi sanitari in tutto il mondo di accrescere il valore offrendo loro maggiori strumenti nel percorso verso la medicina di precisione, trasformando l'erogazione delle cure, migliorando l'esperienza dei pazienti e digitalizzando la sanità. Leader nella tecnologia medica, Siemens Healthineers innova costantemente il suo portfolio di prodotti e servizi nelle sue aree principali di imaging diagnostico e terapeutico, nella diagnostica di laboratorio e nella medicina molecolare. Siemens Healthineers sta inoltre sviluppando attivamente i suoi servizi sanitari digitali ed enterprise.

Nell'anno fiscale 2018, conclusosi il 30 settembre 2018, Siemens Healthineers ha generato ricavi pari a 13,4 miliardi di euro e un utile rettificato di 2,3 miliardi di euro, e ha circa 50.000 dipendenti in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.siemens-healthineers.com.

INSIGHTEC è un innovatore globale nel settore della tecnologia sanitaria che trasforma la vita dei pazienti attraverso chirurgia cerebrale senza incisioni grazie a ultrasuoni focalizzati guidati da RM. La premiata soluzione Exablate Neuro™ dell'azienda è utilizzata dai neurochirurghi per attuare il trattamento Neuravive™ e fornire sollievo immediato e duraturo ai pazienti affetti da tremore essenziale. Sono in corso ricerche per future collaborazioni nel campo della neuroscienza in collaborazione con le principali istituzioni accademiche e mediche. INSIGHTEC ha sede a Haifa, Israele, e Miami, in Florida, con uffici a Dallas, Tokyo e Shanghai.

Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.insightec.com/.

