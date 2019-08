L'indagine, quasi 1 italiano su 5 in vacanza con il proprio animale

Roma, 9 ago. (AdnKronos Salute) - Quest’estate parte in vacanza con il proprio animale quasi un italiano su cinque (19%) grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità 'pet friendly' lungo tutta la Penisola. A rilevarlo è un'indagine Coldiretti/Ixè sull’estate 2019. In questo quadro secondo Coldiretti "è necessario adottare alcune misure preventive per il viaggio durante il quale occorre garantire le condizioni migliori al proprio animale per sopportare il grande caldo, a partire da una adeguata scorta di acqua".