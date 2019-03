Let's Move For a Better World: andare in palestra fa bene a te ed agli altri

- 'Let's Move for a Better World' fa leva sulla tecnologia ed i prodotti connessi di Technogym per motivare le persone a muoversi di più e più regolarmente e a condividere i propri risultati con la community globale di Technogym in tutto il mondo.

Un unico obbiettivo comune: diffondere la consapevolezza dei benefici del regolare esercizio fisico attraverso una sfida aggregante, divertente e stimolante.

Dal 11-30 Marzo 2019, i membri di tutte le palestre attrezzate Technogym – dai fitness club agli hotel in tutto il mondo - saranno chiamati ad unire le forze per donare il loro esercizio fisico e promuovere lo stile di vita Wellness nelle loro città e comunità locali attraverso una sfida basata sui MOVEs (l'unità di misura del movimento di Technogym).

Utilizzando prodotti connessi Technogym, i partecipanti potranno misurare i risultati dei loro allenamenti e raccogliere i loro MOVEs su MyWellness Cloud, la piattaforma cloud di TECHNOGYM. Al raggiungimento di obbiettivi di movimento predefiniti, ogni palestra potrà vincere un prodotto Technogym da donare ad un'associazione no-profit di sua scelta operante nella lotta contro obesità e stile di vita sedentario.

Più i membri delle palestre saranno attivi, più MOVEs raccoglieranno e più grande sarà la donazione alla loro comunità.

Collezionare MOVEs è molto facile:

Non sei iscritto in palestra? Nessun problema! Visita https://www.technogym.com/it/letsmove/ per localizzare i centri che partecipano alla campagna 'Let's Move for a Better World' a te più vicini attraverso il servizio Gym Finder. Potrai scaricare il tuo LET'S MOVE Guest Pass che ti darà diritto ad accessi gratuiti presso il club da te selezionato per poterti unire alla comunità Let's Move For a Better World durante il periodo della campagna.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833067/Technogym_Spa.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653712/Technogym_Logo.jpg