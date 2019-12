Malattie rare: Sileri, 'a breve tavolo per estensione screening neonati'

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - "C’è l'assoluta volontà politica di impegnarsi per l’estensione degli screening neonatali anche ad altre gravi malattie. A breve partirà un tavolo tecnico presso il ministero della Salute per valutare nello specifico le patologie da includere nei test e per definire la presa in carico migliore in caso di esito positivo". Lo ha annunciato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, oggi a Roma in occasione del convegno 'Screening neonatale: dai progetti pilota all’adeguamento del panel' organizzato da Osservatorio Malattie Rare.

"Sarà mio compito - sottolinea Sileri - vigilare attivamente sull’evoluzione dei lavori e assicurare la massima celerità. Ricordo che l’Italia, garantendo giá nei livelli essenziali di assistenza screening neonatali per oltre 40 malattie metaboliche ereditarie, è senza dubbio all’avanguardia in Europa per numero di esami eseguiti al momento della nascita e di bambini raggiunti. Il mio obiettivo è che siano garantiti a tutti, su tutto il territorio nazionale".