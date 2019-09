"Minacce di morte da no vax per la mia pagina Fb", la storia di Alice

Roma, 21 set. (AdnKronos Salute) - Minacce di morte, insulti ai figli e alla famiglia, persecuzione sui social, fotomontaggi con il suo viso 'truccato' da Hitler, insinuazioni su favoritismi ottenuti per la carriera . E' quanto ha dovuto affrontare Alice Pignatti, fondatrice di 'Io vaccino' community dedicata alla prevenzione che si è battuta per promuovere le vaccinazioni e che per prima ha proposto, nel 2015, l'obbligo vaccinale per i bambini iscritti all'asilo nido. Un gruppo nato dopo una dura vicenda personale: la malattia della figlia neonata, colpita da pertosse e ricoverata a lungo. Oggi la bambina sta bene, ma da quell'esperienza si è sviluppato, sin dall'inizio, un impegno civile che non si arresta, nonostante i duri attacchi subiti.

"Per circa un anno - spiega all'Adnkronos Salute Alice Pignatti - sono stata letteralmente massacrata da una macchina dell'odio e del fango messa in moto dagli antivax. Non è stato risparmiato nessun aspetto della mia vita. Un esempio: faccio il grafico pubblicitario. Ho partecipato ad un bando della Regione Emilia sulla comunicazione delle vaccinazioni e l'ho vinto. Questo ha scatenato una serie di insinuazioni su presunti favoritismi nei miei confronti con una manipolazione delle informazioni molto aggressiva. Si è scatenata una bagarre che ha messo in secondo piano tutto il lavoro fatto, che è stato davvero importante".

La storia di Alice e di "Io vaccino" è cominciata quando la sua bambina, a 40 giorni, ha contratto la pertosse, un contagio avvenuto forse attraverso il fratellino maggiore, che frequentava l'asilo. La bambina era troppo piccola per esser vaccinata e la mamma non sapeva che, per proteggerla, lei stessa avrebbe potuto vaccinarsi durante la gravidanza, trasmettendo gli anticorpi al feto attraverso la placenta. "Abbiamo passato lunghi mesi in ospedale. E' stata dura ma ne siamo venute fuori", ricorda Alice che, dopo le dimissioni della sua bambina, ha raccontato la storia su un gruppo Facebook. "Ero molto arrabbiata. Volevo fare qualcosa - aggiunge - per arginare l'ondata di disinformazione suoi vaccini, allora insistente". A questo punto "insieme a un pediatra abbiamo scritto una petizione on line per chiedere l'obbligo vaccinale a scuola. Insomma quello che poi è diventato un progetto di legge , con il decreto Lorenzin", ricorda.

Dopo l'appello nasce anche la pagina Facebook 'Io Vaccino' e il gruppo approda sui canali social "allora completamente scoperti. Con il tempo - dice Alice - tutto questo si è evoluto. La pagina, oggi seguita da 70 mila persone, ha dato vita ad un'associazione. La nostra è stata la prima pagina in Italia a favore delle vaccinazioni. Piano piano abbiamo avuto la collaborazione di molti medici per migliorare le informazioni sulle vaccinazioni, in modo da avere sia un approccio emotivo con i genitori che parlano ad altri genitori, sia scientifico e tecnico".

Ma dopo l'approvazione della legge Lorenzin, coronamento di un obiettivo "c'è stato per me il momento più duro. La nostra proposta diventava realtà. E questo ha fatto di me ancora più un bersaglio dell'aggressività degli anti vax, come se io avessi avuto il potere di guidare la classe politica. Una con i super poteri, insomma, capace di manipolare i politici. E durante la campagna elettorale si è detto di tutto. Con il successivo cambio del Governo mi sono fortemente allontanata dalla scena pubblica, senza però abbandonare il mio obiettivo di 'Io vaccino' che era poi quello di parlare con i genitori".

La situazione, ora, "è sicuramente migliorata ma c'è ancora qualcuno che non demorde, che continua con gli insulti. Un po' di paura ad uscire di casa ce l'ho ancora perché anche se gli 'odiatori' sono meno di prima, sono ancora più aggressivi. Per fortuna l'esperienza di 'Io vaccino' mi ha regalato anche tanto sostegno. Ho conosciuto un sacco di persone favolose. Anche genitori meno fortunati di me che non hanno più i loro figli. Se devo fare un bilancio per l'80% quella di 'Io vaccino' è un'esperienza superpositiva", conclude.