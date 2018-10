Palazzo Chigi, superamento numero chiuso obiettivo di medio periodo

Roma, 16 ott. (AdnKronos Salute) - Palazzo Chigi interviene con una nota sullo stop al numero chiuso in Medicina, annunciato nel precedente comunicato con le misure previste in Manovra. "In merito al superamento del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina - si legge - la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un obiettivo politico di medio periodo per il quale si avvierà un confronto tecnico con i ministeri competenti e la Crui, che potrà prevedere un percorso graduale di aumento dei posti disponibili, fino al superamento del numero chiuso".