Pediatria: Bambino Gesù, 1700 chiamate a 'helpline' neuropsichiatria in 2018

Roma, 19 feb. (AdnKronos Salute) - Oltre 1700 consulenze telefoniche gratuite effettuate nel 2018, circa 140 richieste di aiuto ogni mese. Sono i numeri del servizio 'Lucy', la helpline (06 6859 2265) gestita dal personale dell'Unità operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Attiva 24 ore su 24, 'Lucy' (il nome della helpline è liberamente ispirato al personaggio dei Peanuts Lucy e al suo banchetto di aiuto psichiatrico) fornisce ormai da diversi anni consigli per la gestione delle difficoltà di natura psicologica e psichiatrica a bambini, ragazzi, mamme, papà e a tutti coloro che vengono a contatto con situazioni che richiedono un intervento da parte di uno specialista", sottolinea il Bambino Gesù. Le problematiche per cui 'Lucy' è stata contattata più di frequente sono state quelle legate a disturbi del comportamento alimentare.

Lo scorso anno sono stati gli adulti a rivolgersi principalmente a 'Lucy', in particolare genitori di minori in difficoltà, ma anche parenti, insegnanti, amici, operatori sanitari e medici (in particolare pediatri e assistenti sociali), sia del Bambino Gesù sia di altre strutture. "Una piccola parte delle chiamate ricevute è stata effettuata da minori (adolescenti) - evidenzia l'ospedale - Nel 55% dei casi il problema è stato gestito direttamente via telefono, negli altri casi gli utenti hanno chiesto agli esperti informazioni di orientamento fra i percorsi clinici disponibili e consigli psico-educazionali. Nello specifico gli utenti, dopo aver esposto le difficoltà del bambino o dell’adolescente, hanno domandato a quale professionista dovevano rivolgersi (neuropsichiatra o psicologo), l’iter da seguire per la prenotazione di una visita in ospedale (o in altre strutture) e come comportarsi in attesa della visita specialistica".

Nel dettaglio le consulenze telefoniche effettuate da genitori di bambini e ragazzi con problemi legati al rifiuto del cibo e di bevande, all’eccessiva perdita di peso e al vomito autoindotto sono state il 25% del totale. "Il 15% il di tutte le richieste di consulenza, invece, ha riguardato diversi comportamenti disfunzionali - emerge dal report su 'Lucy' - che potenzialmente potevano indicare la presenza di un disturbo psicopatologico (eteroaggressività intra ed extrafamiliare, abuso di sostanze stupefacenti e alcool, ritiro sociale e scolastico, comportamenti devianti e bizzarri, autolesionismo, comportamenti ripetitivi e ossessivi). I problemi di conflittualità genitoriale e maltrattamento sono state al centro del 13% delle consulenze effettuate".

Infine altri problemi per cui gli utenti si sono rivolti più di frequente agli esperti della helpline sono stati: lievi disturbi d’ansia e del sonno (7%), problematiche legate all’uso eccessivo dei social, smartphone e videogiochi (7%), alla scuola (5%), pianto inconsolabile dei bambini ed irrequietezza (3%).

"Lucy è una linea telefonica che vuole rispondere alla richiesta di aiuto di bambini, adolescenti o dei loro genitori che si trovano a vivere momenti di difficoltà psicologica - sottolinea Stefano Vicari, responsabile di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Bambino Gesù - Ansia, depressione, anoressia, agitazione motoria e aggressività sono alcune di queste possibili difficoltà, molto più frequenti di quanto si pensi: a tutti noi è capitato o può capitare di sperimentarle almeno una volta nella vita. In questi casi la cosa migliore da fare non è chiuderci in noi stessi e 'far finta di niente', ma, piuttosto, affrontarle e chiedere aiuto subito perché in questo modo, da queste situazioni, se ne può uscire, si può tornare a vivere con serenità - conclude il medico - Lo scopo di 'Lucy' è proprio quello fornire uno spazio per dare voce a dubbi e paure, di accogliere, nell’immediato, la richiesta di aiuto attraverso un dialogo diretto con psicologi esperti e appositamente formati".