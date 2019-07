Pediatria: Oms, troppi zuccheri in gran parte dei 'baby food'

Roma, 15 lug. (AdnKronos Salute) - Un'alta percentuale di alimenti per l'infanzia viene erroneamente commercializzata come adatti per i bambini di età inferiore a 6 mesi, mentre molti di questi prodotti contengono livelli inadeguati di zucchero. A lanciare l'allarme sono due nuovi studi dell'Organizzazione mondiale della sanità della Regione europea. Le raccomandazioni Oms indicano che i bambini dovrebbero essere allattati esclusivamente al seno per i primi 6 mesi di vita e che gli alimenti complementari non dovrebbero essere pubblicizzati come destinati a piccoli di un'età inferiore.

"Una buona alimentazione nella prima infanzia - afferma Zsuzsanna Jakab, direttore regionale dell'Oms per l'Europa - rimane fondamentale per assicurare crescita e sviluppo ottimali del bambino e migliori risultati di salute in futuro, compresa la prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie non trasmissibili legate all'alimentazione".

L'Oms ha sviluppato una bozza di modello di profilo nutritivo per bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi, per orientare le decisioni riguardo a quali alimenti sono inappropriati per questa fascia di età. Il modello è stato presentato agli Stati membri e alle parti interessate per esaminarlo e discuterlo. L'Oms/Europa ha anche sviluppato una metodologia per l'identificazione di alimenti commerciali per neonati disponibili in contesti di vendita al dettaglio, e per la raccolta di dati sui contenuti nutrizionali indicati sulle etichette e altri imballaggi.

Questa metodologia è stata utilizzata per raccogliere dati su 7.955 cibi o bevande per neonati e bambini, venduti in 516 negozi in 4 località nella regione europea dell'Oms (Vienna, Sofia, Budapest e Haifa) tra novembre 2017 e gennaio 2018. In tutte e 4 le città, una parte sostanziale dei prodotti, compresa tra il 28% e il 60%, era commercializzata come adatta per i bambini di età inferiore ai 6 mesi. Sebbene ciò sia permesso dalla legge europea, non rispetta il Codice internazionale dell'Oms sui sostituti del latte materno e sulle linee guida in materia. Entrambi affermano esplicitamente che gli alimenti complementari non dovrebbero essere commercializzati come adatti per i bambini di età inferiore ai 6 mesi.

"Gli alimenti per lattanti e bambini sono tenuti a rispettare diverse raccomandazioni nutrizionali e di composizione. Nondimeno, vi sono preoccupazioni sul fatto che molti prodotti possano essere ancora troppo ricchi di zuccheri", afferma João Breda, capo dell'Ufficio europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili dell'Oms.

In 3 delle città prese in considerazione, la metà o più dei prodotti contiene oltre il 30% delle calorie totali da assumere da zuccheri. Circa un terzo dei prodotti contiene zucchero, succo di frutta concentrato o altri agenti dolcificanti. Ciò che è più grave è che questi aromi e zuccheri aggiunti potrebbero influenzare lo sviluppo delle preferenze di gusto dei bambini, aumentando il loro gradimento per cibi più dolci.