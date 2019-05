Pediatria: per 85% teenager telefonino tutti i giorni, le 5 regole Sip

Roma, 29 mag. (AdnKronos Salute) - Giovanissimi italiani ormai inseparabili dal telefonino. Secondo dati Istat riferiti al 2018 - e riportati dalla Sip in occasione del suo Position Statement che sarà presentato al 75.esimo Congresso italiano di pediatria che si apre oggi a Bologna - l'85% degli adolescenti tra 11 e 17 anni usa quotidianamente lo smartphone e il 72% naviga su internet tutti i giorni, percentuale che solo 4 anni fa era del 56%. Le più frequenti utilizzatrici sono le ragazze (87,5% usa il telefono tutti i giorni). E l'accesso a internet è fortemente trainato proprio dagli smartphone: solo il 27% si connette dal pc, percentuale che nel 2014 era del 40%.

Non solo: come sanno bene i genitori con figli adolescenti, circa il 60% dei ragazzi controlla lo smartphone come prima cosa appena svegli e come ultima cosa prima di addormentarsi. Il 63% (tra 14 e 19 anni) usa lo smartphone a scuola durante le lezioni; il 50% dichiara di trascorrere dalle 3 alle 6 ore extrascolastiche al giorno con lo smartphone in mano. Per evitare che questa relazione si trasformi in dipendenza, ecco le 5 raccomandazioni dei pediatri Sip ai genitori italiani, che devono mostrarsi al passo coi tempi, conoscendo le tecnologie, ma ricordando anche di dare il buon esempio:

1) "Parla con tuo figlio: è importante favorire una comunicazione aperta tra genitore e adolescente, spiegando ai ragazzi cosa vuol dire un utilizzo positivo e intelligente dei media device, prestando attenzione ai contenuti che vengono pubblicati e letti e ricordando loro che è indispensabile proteggere la privacy online per tutelare se stessi e la propria famiglia".

2) "Comprendi, impara e controlla: il genitore dovrebbe monitorare il tempo che il proprio figlio spende su tablet, smartphone e pc, imparando per primo le tecnologie a disposizione per poterle comprendere per quanto è possibile, giocando insieme a lui e condividendo per quanto possibile le attività sui media device".

3) "Stabilisci limiti e regole chiare: occorre limitare il tempo di utilizzo di smartphone, tablet e pc durante il giorno o nei fine settimana, stabilendo orari precisi di divieto per esempio durante i pasti, i compiti e le riunioni familiari. Considerare i media come un’opportunità per tutta la famiglia per vedere insieme film o condividere contenuti social o messaggi in chat e video".

4) "Dai il buon esempio: come genitore l’esempio è fondamentale, per questo mamme e papà dovrebbero limitare per primi l’utilizzo di smartphone quando si è in famiglia e durante i pasti; è importante inoltre che i genitori scelgano sempre contenuti appropriati e linguaggi adeguati sui social network".

5) "Fai rete: è indispensabile la collaborazione tra genitori, pediatri e operatori sanitari per tutelare e sostenere i ragazzi attraverso campagne di informazione che forniscano una maggiore consapevolezza degli aspetti positivi ma anche dei rischi che presenta l’uso eccessivo dei media device".