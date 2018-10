Piramal Pharma Solutions riconosciuta come "Industry Partner of the Year" ai Global Generics & Biosimilars Awards 2018

- Piramal Pharma Solutions (PPS) è stata riconosciuta come "Industry Partner of the Year" ai prestigiosi Global Generics & Biosimilars Awards 2017, che si sono tenuti di recente a Madrid, Spagna. PPS si è aggiudicata questo ambito premio per il secondo anno consecutivo. PPS ha gareggiato con altre aziende globali della stessa categoria per il riconoscimento in una categoria che richiama il principio fondamentale di Piramal Group, ovvero di creare solide collaborazioni con i partner strategici.

Vivek Sharma, Amministratore Delegato, Piramal Pharma Solutions ha affermato, "È per noi un onore ricevere questo premio e desidero congratularmi con il team di Piramal Pharma Solutions che ha reso possibile questa vittoria per mezzo di impegno e dedizione. A Piramal ci concentriamo sull'attenzione al cliente, qualità e innovazione come basi per solide collaborazioni, cercando di diventare "Partner of Choice" per i nostri clienti. Uno dei nostri obiettivi fissi è collaborare con i nostri partner per migliorare l'accessibilità dei prezzi, accelerare le tempistiche e aumentare la disponibilità dei medicinali salvavita che incidono su vite umane. Questo riconoscimento è una dimostrazione del progresso che abbiamo compiuto e vorrei ringraziare i nostri partner per la fiducia accordataci e i nostri colleghi per il loro impegno nel miglioramento dell'assistenza sanitaria. È gratificante vedere che tutti lavoriamo in un settore che incide sul miglioramento della vita umana. Questo riconoscimento ci incoraggia a migliorarci nella fornitura di soluzioni innovative per i nostri clienti e pazienti."

I Global Generics & Biosimilars Awards sono tra i riconoscimenti più ambiti nel settore farmaceutico, che riconosce gli sforzi compiuti dai settori globali dei generici e biosimilari per distribuire farmaci abbordabili a più persone in tutto il mondo.

Piramal Pharma Solutions è leader mondiale nella produzione farmaceutica, con un vasto portafoglio di Active Pharmaceutical Ingredients (API), intermedi e formulazioni. Dagli inizi, nel 1995, il settore degli API generici di Piramal è diventato partner preferenziale di molti clienti, offrendo un'ampia gamma di API di qualità. Il settore degli API generici è cresciuto regolarmente negli anni basandosi su solidi rapporti con la clientela, una qualità eccelsa, l'attenzione all'innovazione e un'eccellente reputazione per la precisione e l'attenzione al cliente. Piramal vanta uno storico di prestazioni eccellenti che da venti anni vede l'azienda fornire API ai mercati europei e statunitensi dai propri impianti con sede in India e Regno Unito. Tutti gli impianti rispondono ai regolamenti normativi obbligatori, soddisfano la conformità con le attuali norme di buona fabbricazione (NBF) e sono soggetti a ispezioni e approvazioni FDA.

Informazioni su Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Limited (PEL) è una delle principali società diversificate indiane, operante in numerosi settori: prodotti farmaceutici, servizi finanziari, gestione delle informazioni in campo sanitario. Primal Enterprises ha chiuso l'esercizio finanziario 2018 con ricavi consolidati per 1,6 miliardi di dollari, con circa il 46% del ricavato proveniente dall'estero.

Nel settore farmaceutico, grazie a ben 13 strutture globali con funzioni di produzione complete e a una vasta rete di distribuzione globale presente in oltre 100 paesi, PEL offre un portafoglio di prodotti di nicchia farmaceutici differenziati e offre un'intera gamma di servizi farmacologici (inclusi iniettabili, HPAPI ecc.). Sta inoltre rafforzando la propria presenza nel segmento dei prodotti consumer in India.

Il comparto consulenza e analisi sanitaria di PEL è il provider primario di analisi sanitaria, prodotti e servizi dati e analisi ad aziende leader mondiali nel farmaco, biotecnologie e tecnologie medicali e permette loro di prendere decisioni di business informate.

Nei servizi finanziari, Piramal Capital & Housing Finance Ltd. è registrata come società finanziaria immobiliare della National Housing Bank (NHB) e impegnata in vari comparti di servizi finanziari. Fornisce opportunità di finanziamento sia wholesale che retail in tutti i settori. Nell'immobiliare, la piattaforma fornisce soluzioni finanziarie abitative ed altre nell'intera filiera di capitali dal private equity di fase iniziale, debito strutturato, debito senior secured, costi di costruzione e riduzione flessibile sulle locazioni. Il comparto wholesale in settori diversi dall'immobiliare comprende verticali separate - Corporate Finance Group (CFG) ed Emerging Corporate Lending (ECL). CFG fornisce soluzioni di finanziamento personalizzate ad aziende di vari settori come infrastrutture, energie rinnovabili, strade, industria, componenti auto etc. mentre ECL è focalizzata sui prestiti alle piccole e medie imprese (PMI). PCHFL attraverso le aziende del suo gruppo fornisce strategie personalizzate per investitori istituzionali e retail come il Mumbai Redevelopment Fund e focalizzati sull'apartment fund (attraverso Piramal Fund Management) e partnership strategiche con fondi pensionistici leader globali come CPPIB, APG e Ivanhoe Cambridge. La divisione ha anche lanciato una piattaforma di Distressed Asset Investing con Bain Capital Credit - India Resurgence Fund che investirà in asset patrimoniali e/o di debito in vari settori (diversi dall'immobiliare) per guidare la ristrutturazione con una partecipazione attiva nell'inversione di tendenza. PEL ha anche investimenti azionari di lungo termine per un valore di 1 miliardo di dollari nel gruppo Shriram, un conglomerato finanziario leader in India.

PEL è quotata alla BSE Limited e alla National Stock Exchange of India Limited in India.

