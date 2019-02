Probiotici 'toccasana' anche per apparato riproduttivo

Roma, 1 feb. (AdnKronos Salute) - "L'equilibrio del microbiota intestinale è alla base di una buona condizione di salute generale. Quando alteriamo questo equilibrio con utilizzo improprio o eccessivo di farmaci, cattiva alimentazione o stile di vita poco salutare, si generano stati di infiammazione che possono portare all'insorgenza di patologie come arteriosclerosi, obesità e alcune forme di tumore. L'intestino, che è la 'centrale operativa' di questo equilibrio, è collegato anche al cavo orale e all'apparato genitale femminile: un intervento con probiotici orali può quindi portare a una migliore salute dell'apparato riproduttivo". A spiegarlo è stato Francesco De Seta, dirigente medico dell'Irccs Burlo Garofalo di Trieste, a Roma in occasione dell'evento 'Donna. Tutta la vita - Medicina al femminile: il ruolo del ginecologo nelle 3 età della donna', organizzato da Sandoz, divisione di Novartis specializzata in medicinali equivalenti e biosimilari.

"Sono già disponibili alcuni prodotti efficaci in questo senso - ha sottolineato l'esperto - in grado di migliorare l'equilibrio del microbioma vaginale, ma molti studi sono in corso e la sensazione è che siamo di fronte a una nuova frontiera che darà ulteriori grandi soddisfazioni e risultati nel prossimo futuro".

In occasione dei 10 anni di attività di Sandoz nell'area terapeutica ginecologica, all'incontro si è parlato di salute al femminile con un focus specifico sulla contraccezione. Grazie alla ricerca scientifica, infatti, la contraccezione femminile ha attraversato negli ultimi anni - e lo sta ancora facendo - una vera e propria rivoluzione offrendo alle donne farmaci e presidi su misura per le diverse esigenze, e con ricadute positive sul benessere femminile e sulla qualità della vita più in generale.

"L'obiettivo di Sandoz di ampliare l'accesso alla salute - ha dichiarato Paolo Fedeli, Medical Director di Sandoz SpA - passa anche attraverso l'impegno che, da 10 anni, dedichiamo alla cura del benessere femminile".

"Durante questo cammino - ha aggiunto - abbiamo ampliato il nostro portafoglio prodotti con l'obiettivo di offrire alternative terapeutiche sostenibili a disposizione delle donne, in tutte le fasi della loro vita. Al decimo anno di presenza in questo ambito, aggiungiamo un altro tassello alla nostra proposta: un nuovo anello anticoncezionale a basso dosaggio che rappresenta un'ulteriore risposta alle loro esigenze".