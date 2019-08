Pronta intesa per nuova Car-T Novartis, si aspetta ok da Cda Aifa

Roma, 5 ago. (AdnKronos Salute) - Si potrebbe sbloccare già in settimana il percorso per l'arrivo in Italia delle terapie Car-T. Sarebbe infatti pronto l'accordo tra Aifa e Novartis sulla nuova terapia che 'arma' le cellule del sistema immunitario del paziente, un approccio che sembra destinato a cambiare il trattamento di tumori del sangue finora senza cura. In Italia potrebbero beneficiare delle Car-T circa 400 adulti e una quarantina di bambini l'anno, secondo le stime degli specialisti. Ebbene, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) e la Commissione tecnico-scientifica (Cts) di Aifa sono giunti all'intesa sul prezzo di tisagenlecleucel (Kymriah*). Un accordo basato sul modello del payment by result - come aveva anticipato il dg Aifa Luca Li Bassi - che ora deve essere ratificato dal Cda dell'Agenzia, rinnovato proprio oggi, anche se con alcuni nomi 'pro tempore'.

"In questo modo - sottolinea in una nota lo stesso ministero della Salute - già questa settimana potrà riprendere la regolare attività dell'Agenzia, tra cui l'approvazione di alcune delibere necessarie per l'immissione di nuovi farmaci importanti per la salute dei pazienti". Il "Comitato Prezzi e Rimborsi dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) - aveva detto il ministro Giulia Grillo, intervenendo a luglio all'assemblea pubblica di Farmindustria - sta trattando il nodo della rimborsabiltà dei due trattamenti con le Car-T", oltre a quello di Novartis c'è anche la terapia di Gilead. "In un caso mi dicono che il confronto è stato molto proficuo; nell'altro no".

Nella stessa occasione il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Li Bassi, aveva fatto sapere che la remunerazione - si parla di circa 300 mila euro a paziente - si sarebbe basata sui "risultati che la terapia raggiunge sul singolo malato". Entrerà in gioco il Fondo speciale per gli innovativi oncologici, che per queste nuove terapie stanzia 500 milioni l'anno.