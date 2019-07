Psichiatria: Messina, paziente internato si laurea, primo caso in Italia

Roma, 26 lug. (AdnKronos Salute) - Gabriel è un giovane paziente psichiatrico della Rems, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di Naso (Messina) e oggi raggiungerà l’ambito traguardo della laurea in Ingegneria informatica con il Politecnico di Milano. Un traguardo che è il completamento di un piano terapeutico-riabilitativo individuale ed il primo caso di questo genere in Italia.

"Gabriel ha ripreso gli studi universitari che aveva abbandonato per i problemi di salute sopraggiunti. Data la sua particolare condizione, la struttura ha predisposto, in collaborazione con il Politecnico di Milano, che la discussione della tesi di laurea avvenga in modalità telematica (Skype) - sottolinea il sito 'SosSanità' - Il coordinatore della Rems (lo psichiatra Giuseppe De Luca) sarà membro della Commissione di Laurea. Si tratta di un caso praticamente unico in Italia, in ambiente psichiatrico detentivo".