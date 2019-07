Psicologia: morto Jesper Juul, autore del bestseller 'Il bambino è competente'

Copenhagen, 26 lug. - (AdnKronos Salute) - Lo psicologo danese Jesper Juul, uno dei più autorevoli terapeuti familiari a livello internazionale, autore di libri bestseller per genitori e professionisti tradotti in una ventina di lingue, tra cui spiccano "Il bambino è competente. Valori e conoscenze in famiglia" e "I no per amare", entrambi editi in italiano da Feltrinelli, è morto ieri nella sua casa di Odder, città nello Jutland, in Danimarca, all'età di 71 anni. Di recente era stato ricoverato in ospedale per una polmonite. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Nicolai Juul.

Nato a Vordingborg, in Danimarca, il 18 aprile 1948, allievo dello psichiatra americano Walter Kempler e dello psichiatra infantile danese Mogens A. Lund, Juul ha diretto il Kempler Institute di Scandinavia, un centro di perfezionamento in terapia familiare sorto nel 1979 a Odder, e nel 2004 aveva creato una scuola europea per genitori chiamata FamilyLab International. Con i suoi centri di formazione per famiglie, i "Family Lab", è presente in Danimarca, Germania, Svizzera, Italia, Croazia, Norvegia, Austria, Svezia e Slovenia.

Nella visione pedagogica di Juul, divulgata attraverso numerosi libri venduto in oltre sei milioni di copie nel mondo, il bambino nasce "competente" e dispone già di nozioni, valori e criteri di valutazione che orientano concretamente la sua esperienza. Comunemente, invece, ci si comporta con lui come se fosse una specie di tabula rasa su cui i genitori devono imprimere le conoscenze necessarie per un regolare sviluppo umano e sociale. Questo modello nega la sua personalità e induce un deleterio stato di insicurezza. Juul invita, invece, a un'attenta osservazione del bambino, considerato non più come soggetto passivo ma, al contrario, come un "centro attivo di competenze".

Oltre a "Il bambino è competente. Valori e conoscenze in famiglia" e "I no per amare. Comunicare in modo chiaro ed efficace per crescere figli forti e sicuri", Juul con Feltrinelli ha pubblicato i bestseller "Eccomi! Tu chi sei? Limiti, vicinanza, rispetto tra adulti e bambini", "Ragazzi, a tavola! Il momento del pasto come specchio delle relazioni familiari", "La famiglia è competente. Consapevolezza, autostima, autonomia: crescere insieme ai figli che crescono", "La famiglia che vogliamo. Nuovi valori guida nell'educazione dei figli e nei rapporti di coppia", "Bambini con le spine. Affrontare rabbia, prepotenza o isolamento in modo costruttivo".

In italiano sono stati pubblicati anche "Dall'obbedienza alla responsabilità. Per una nuova cultura educativa" (con Helle Jensen, Apogeo Editore), "Genitori competenti. Educare i figli con responsabilità ed equilibrio" (Centro Studi Erickson), "Parliamone in famiglia. Jesper Juul a colloquio con i genitori" (con Pernille W. Lauritsen, Apogeo Editore), "Sono grande abbastanza! Stare accanto a tuo figlio adolescente" (Apogeo Editore), "Un genitore in più. Vivere con un partner separato e i suoi figli" (Apogeo Editore).

La psicoterapia familiare proposta da Juul parte dal presupposto che un bambino è fin dalla nascita socialmente ed emozionalmente competente come un adulto. Questa competenza, che si manifesta diversamente durante la crescita del bambino, non deve quindi essere insegnata al bambino attraverso l'educazione. L'educazione tradizionale secondo Juul fa uso principalmente di strategie verbali. In questo modo si dimentica che i bambini imparano attraverso l'imitazione. I bambini devono avere la possibilità di osservare e sperimentare, in questo modo si integrano nella società attraverso l'imitazione. I bambini cooperano in questo modo. Un flusso continuo di ammonimenti e spiegazioni ha l'effetto di far sentire il bambino stupido o "sbagliato". Anche se il tono è amichevole e comprensivo, viene inviato il messaggio: "non vai bene così come sei!" e così l'immagine di sé del bambino e la sua autostima vengono seriamente danneggiate.

Ogni disturbo comportamentale di bambini e ragazzi si può ricondurre secondo Juul a due cause: 1) gli adulti hanno ferito l'integrità del bambino, oppure 2) il bambino ha cooperato troppo, rinunciando alla sua integrità pur di essere accettato dagli adulti.

Genitori ed esperti si concentrano sempre sui comportamenti inadeguati. Juul invita a entrare in relazione con i bambini in un altro modo. Il suo approccio parte dal tentativo di capire "chi è il bambino", e non di spiegare "perché si comporta così". Solo in questo modo, secondo Juul, si può creare un rapporto soddisfacente tra genitori e bambini.