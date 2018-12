Ricerca: a Ilaria Capua premio Dosi per divulgazione scientifica

Roma, 5 dic. (AdnKronos Salute) - Il 13 dicembre alla Sala convegni del Cnr di Roma si terrà la finalissima della sesta edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica 'Giancarlo Dosi'. Durante la cerimonia gli autori giunti in finale si sfideranno, presentando le proprie opere di fronte al pubblico e a una 'giuria di sala' composta da 150 giurati e munita di televoter, che decreterà dapprima i vincitori delle diverse aree e poi il vincitore assoluto del Premio nazionale di divulgazione scientifica 2018. Alla manifestazione sarà presente la virologa e ricercatrice Ilaria Capua, prima ad avere caratterizzato il ceppo africano H5N1 dell'influenza aviaria, che riceverà per il suo impegno nel mondo del'informazione il riconoscimento Giancarlo Dosi per la divulgazione scientifica.

Tale riconoscimento, alla sua seconda edizione e indetto dopo la prematura scomparsa del fondatore, è dedicato agli autori che hanno dato un contributo fondamentale alla divulgazione scientifica in Italia, a prescindere dall'opera sottoposta per il premio (la prima edizione, lo scorso anno, fu assegnato a Samantha Cristoforetti). Capua, autrice del libro 'Io, trafficante di virus' (Rizzoli, 2017), è una paladina convinta della scienza 'open source': nel 2007 è stata inserita da Scientific American fra i 50 scienziati migliori al mondo; nel 2013 è stata eletta deputato con Scelta Civica, carica che ha scelto di lasciare nel 2016 da quando si è trasferita negli Stati Uniti, dove attualmente dirige un centro di eccellenza per la ricerca One Health presso l'Università della Florida.

Il suo saggio, scritto insieme a Daniele Mont D'Arpizio, è ispirato alla vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta qualche anno fa, quando virologa di fama mondiale, pluripremiata e riconosciuta da tutta la comunità scientifica, scopre dai giornali di essere indagata, lei che ha dedicato la vita a combattere malattie ed epidemie, per un presunto traffico di virus e vaccini. "Un'accusa vergognosa, preceduta da una campagna stampa infamante e risolta dopo anni in un proscioglimento", ricordano i promotori del premio in una nota. "Da quella vicenda - scrive la Capua - ho imparato molte cose e penso di essere diventata una persona migliore: se dovessi distillare un pensiero, uno solo, che incarna il mio vissuto, è che per sopravvivere l'essenziale è essere resilienti, e nessuno può farlo al nostro posto".

"La scelta di abbandonare il suo incarico parlamentare", con cui "voleva portare la voce della ricerca" nel mondo della politica, "e trasferirsi negli Stati Uniti, per quanto sofferta, fatta per proteggere la famiglia e il suo lavoro dopo essere rimasta incagliata nei paradossi della giustizia, è stata decisiva per raccontare la sua storia e non perdere la speranza: perché - come lei stessa afferma - un Paese come l'Italia deve imparare a investire nel futuro e deve ritrovare il coraggio di salvaguardare i propri talenti", conclude l'Associazione italiana del libro.