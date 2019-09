Ricerca: arriva la notte europea dei ricercatori, 400 eventi in tutta Italia

Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - La scienza si prepara a invadere l'Italia con circa 400 eventi: torna anche quest'anno la 'Notte europea dei ricercatori' coordinata da Frascati Scienza per avvicinare giovani, adulti e bambini alle meraviglie della scienza e della ricerca. E' online una prima parte del ricco programma di eventi della Settimana della scienza (dal 21 al 28 settembre): una 'sette giorni' ricca di iniziative di divulgazione scientifica, fra esperimenti interattivi, visite ai laboratori, incontri con ricercatori, conferenze, giochi, spettacoli, aperitivi scientifici e molto altro che saranno la chiave per avvicinarsi e conoscere il mondo della ricerca e i ricercatori, persone ordinarie con un lavoro straordinario.

La Settimana culminerà venerdì 27 settembre con la 'Notte europea dei ricercatori', il grande evento promosso dalla Commissione europea che si svolgerà in contemporanea in tutta Europa con migliaia di eventi. Saranno i citizen scientist il motore della nuova edizione, perché dalla collaborazione tra ricercatori e cittadini possono arrivare nuovi spunti per cercare soluzioni ai grandi problemi della società. Frascati Scienza, oltre a coordinare tutte le attività di Roma e dell'area tuscolana, zona della Regione Lazio che presenta molte delle infrastrutture di ricerca più importanti d'Italia e d'Europa, sarà presente con la 'Notte europea dei ricercatori' in contemporanea in moltissime città da Nord a Sud della Penisola, isole comprese. Come in ogni edizione, saranno coinvolti moltissimi partner tra enti istituzionali, associazioni e aziende.

I temi delle numerose attività in programma quest'anno spaziano dalle biotecnologie alla cybersecurity, dalla fisica delle particelle alla chimica, dalle tecnologie per la conservazione dei beni culturali alla cosmologia e come sempre saranno sviluppate in format di ogni tipo e per ogni età, con mostre, esperimenti didattici, visite guidate, conferenze e molto altro.

Tra gli eventi più prettamente scientifici, nel Lazio, a Gaeta, presso il Castello, saranno presenti laboratori didattici, l'installazione 'Il giardino delle rotelle mancanti' per riflettere sulle capacità dell'uomo di influenzare il destino delle altre specie che abitano il nostro pianeta. A Latina, poi, una mostra che coniuga arte e scienza ideata dal Museo della Terra Pontina di Latina per conoscere i problemi legati alla malaria e un incontro sugli studi che hanno permesso di ottenere la cristallizzazione dell'acido citrico-

A Roma moltissime attività, a partire da quelle ideate dall'Istituto superiore di sanità dove la 'Notte europea dei ricercatori' si aprirà con una conferenza per poi proseguire nel pomeriggio con decine di eventi aperti a un pubblico di ogni età. Nel corso della serata, sarà presentato il lavoro fatto negli ultimi mesi dal Registro Gemelli, e ci saranno incontri per conoscere il rischio di eventuali attacchi informatici ai sistemi che contengono i dati sanitari, aumentare la consapevolezza sul tema delle disuguaglianze, i rischi dovuti dalle radiazioni invisibili presenti nelle nostre case, le problematiche irrisolte nella lotta alla tubercolosi, imparare a giocare con i geni e con i neuroni, il tutto allietato da un angolo musicale.

Sempre nella capitale, un seminario sullo stato dell'arte sulla formazione specialistica per le sale operatorie con i ricercatori di Ifo-Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto dermatologico San Gallicano in collaborazione con Aico. Decine di attività all'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani dedicate, ad esempio, alla lotta ai super batteri, a scoprire come diventare microbiologi per un giorno oppure poter provare dal vivo una simulazione di trasporto e ricovero di pazienti ad altissimo rischio, come nel film 'Virus letale'. Mentre l'Università Campus Bio Medico propone un percorso esperienziale all'interno dei laboratori di ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile per avvicinare gli studenti alla ricerca.

Presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, i visitatori potranno partecipare a un ampio programma di eventi tra cui visite interattive presso i modernissimi laboratori di ricerca e dialogare con i ricercatori, mentre all'Università degli studi di Tor Vergata sarà possibile viaggiare nel tempo fino alla protostoria in compagnia di un gruppo di archeologi.

Cagliari accoglierà il Surgery Theater ideato dall'Associazione infermieri di camera operatoria per svelare al pubblico tutto quel che avviene nelle sale operatorie. A Carbonia, numerose le attività per le scuole a cura di Sotacarbo.