Ricerca: Gemelli HS, alimento per dieta adeguata in malattie croniche intestino

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Un prodotto per garantire un apporto dietetico adeguato ai pazienti con malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Si chiama gemellihealth mici/ibd il nuovo 'alimento a fini medici speciali' (Afms) formulato per il trattamento dietetico nella fase acuta e cronica di pazienti affetti da queste patologie dell'intestino targato Gemelli Health System (Ghs).

Antonio Gasbarrini, direttore del Dipartimento scienze gastroenterologiche, endocrino-metaboliche e nefro-urologiche Policlinico universitario A. Gemelli Irccs, insieme a Alessandro Armuzzi, della medicina interna e gastroenterologia del presidio Columbus, e al Franco Scaldaferri, Medicina Interna e Gastroenterologia Policlinico Gemelli, ha illustrato le caratteristiche del nuovo alimento per pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali e/o con sindromi da malassorbimento. La presentazione si è tenuta il 30 gennaio, a un anno dall’avvio dell’attività di Ghs, e dopo la presentazione del primo Afms obesità sindromica. Un evento a cui hanno partecipato i vertici istituzionali della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, il presidente Giovanni Raimondi, il direttore Generale Marco Elefanti, il direttore del Governo Clinico Rocco Bellantone e il direttore Sanitario Andrea Cambieri.

"L’alimentazione è estremamente importante per i pazienti con malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa: un’adeguata e ben bilanciata nutrizione è una risorsa per l’organismo che spesso è debilitato da riduzione dell’appetito, malassorbimento e diarrea. Tali condizioni comportano perdita di micro e macronutrienti (quali lipidi, proteine, carboidrati, acqua, minerali e vitamine) responsabile di uno stato generale di debolezza, acuita dallo stato di stress che accompagna tale condizione” hanno affermato i gastroenterologi del Cemad, il Centro malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) o Inflammatory Bowel Disease (Ibd) sono patologie, permanenti e recidivanti del tratto gastrointestinale, caratterizzate da fasi di remissione e riacutizzazione cicliche del processo infiammatorio in cui si registrano malassorbimento, ipercatabolismo e ridotto intake di nutrienti con conseguenti malnutrizione e deficit vitaminici e di oligoelementi.

Gemellihealth mici/ibd è disponibile in tutte le farmacie territoriali nazionali. In caso di assenza il prodotto è ordinabile dal farmacista direttamente al numero verde 800 0694196. Per maggiori informazioni è disponibile un indirizzo mail dedicato domande@gemellihealthsystem.it oppure i siti web www.gemellihealthsystem.it e www.ibdenutrizione.it