Ricerca: maratona Telethon supera 31,4 mln euro

Roma, 24 dic. (AdnKronos Salute) - La ventinovesima edizione della maratona televisiva di Fondazione Telethon sulle reti Rai si è chiusa nel segno della partecipazione e dall’entusiasmo del pubblico, a dimostrazione della generosità degli italiani. La maratona quest'anno ha permesso infatti di raccogliere 31.455.757 si euro. Una somma che sarà destinata a sostenere e finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

"Siamo orgogliosi della fiducia che gli italiani hanno scelto di riporre nei nostri confronti anche quest’anno. Li ringraziamo per la generosità che ci permette di sostenere il nostro impegno nella ricerca scientifica per le malattie genetiche rare, che proprio a causa della loro rarità, spesso non hanno l’attenzione che meriterebbero. Con questa campagna abbiamo chiesto a tutti di esser presenti e in tanti hanno deciso di rispondere con donazioni e azioni concrete", spiega Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon.

"Grazie a queste risorse sarà possibile continuare a lavorare alla messa a punto di nuove terapie come quelle già sviluppate contro sei gravi patologie genetiche. Si tratta di straordinari successi che, grazie alla preziosa collaborazione con Rai, possiamo raccontare tramite contenuti di valore attraverso i canali tv, radio e web ai nostri donatori, rendendoli partecipi di tali traguardi, che senza di loro non potremmo raggiungere".

I risultati raggiunti, sottolineano i promotori dell'iniziativa in una nota, non sarebbero stati possibili senza il grande sostegno della Rai, sui canali televisivi, radiofonici e web, e dei partner Bnl Gruppo Bnp Paribas, presente ogni giorno da 27 anni insieme alle Società del Gruppo, e Auchan Retail Italia, da 16 anni impegnata a sostenere la missione di Fondazione Telethon con le insegne Auchan, Simply e Lillapois, e ai tanti parter della maratona a favore della ricerca sulle patologie genetiche rare.

