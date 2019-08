Ricerca: minacce a docente per uso macachi, solidarietà ministro Grillo

Roma, 23 ago. (AdnKronos Salute) - "Massima solidarietà al professor Tamietto per le minacce ricevute. Non si ferma la scienza con le intimidazioni. Al ministero della Salute stiamo lavorando per regole sempre più avanzate nel rispetto della ricerca e dei diritti degli animali. Non c'è futuro senza scienza". Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un tweet esprime vicinanza al Marco Tamietto, docente dell'università di Torino, preso di mira dalle associazioni animaliste per le sue ricerche sul recupero della vista dei pazienti ciechi. Studi che prevedono la sperimentazione animale sui macachi.