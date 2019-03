Ricerca: Telethon rinnova il Cda, entrano Lupo Rattazzi e Andrea Munari

Milano, 18 mar. (AdnKronos Salute) - Di madre in figlio, nel segno dell'amore per la ricerca. A 10 anni dalla scomparsa della fondatrice di Telethon Susanna Agnelli, il presidente Luca di Montezemolo chiama nel Consiglio di amministrazione dell'ente Lupo Rattazzi.

Presidente della compagnia aerea Neos e tra i soci fondatori di Air Europe, Rattazzi entra così nel Cda della Fondazione che proprio sua madre trent'anni fa, dopo l'incontro con un gruppo di pazienti con distrofia muscolare, aveva creato portando in Italia il modello americano della raccolta fondi televisiva. Oltre a Rattazzi entra in squadra Andrea Munari, amministratore delegato e direttore generale di Bnl, responsabile del Gruppo Bnp Paribas in Italia. La banca è partner della Fondazione da oltre 27 anni, ricorda una nota di Telethon.

Questa la composizione del nuovo Cda della Fondazione: Luca di Montezemolo (presidente), Omero Toso (vice presidente), Francesca Pasinelli (direttore generale), Alberto Fontana, Fabio Gallia, Luca Garavoglia, Giovanni Manfredi, Andrea Munari, Carlo Pontecorvo, Lupo Rattazzi e Isabella Seragnoli. Al Consiglio di Amministrazione rispondono 4 organi consultivi e i 3 istituti interni di ricerca.

"Mi fa molto piacere raccogliere l'eredità di mia madre Susanna - dichiara Rattazzi - e constatare soprattutto come il lavoro da lei avviato nel 1990, e portato avanti dall'organizzazione con rigore e impegno, abbia prodotto avanzamenti concreti per le persone con malattie genetiche rare. Sono orgoglioso di proseguire lungo il percorso tracciato quasi trent'anni fa e felice di poter oggi portare il mio contributo".

"Sento forte - afferma Munari - il senso di responsabilità che questo incarico comporta in termini di impegno a rafforzare ulteriormente l'azione di Fondazione Telethon, e a far crescere ogni giorno quella cultura della solidarietà che negli anni ha portato a risultati tangibili nella ricerca per la cura di malattie genetiche rare prima addirittura sconosciute. In questo porterò con me la sensibilità e la passione che accomuna i 18 mila colleghi di Bnl e di Bnp Paribas in Italia, al fianco di Telethon ogni anno nella raccolta fondi".