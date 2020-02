Salute: accordo Salmoiraghi & Viganò-Rbm per benessere della vista

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La salute degli occhi (visite, interventi correttivi, lenti e occhiali) rappresenta per le famiglie italiane una delle principali voci di spesa sanitaria al di fuori del Ssn (il 77,5% di tali spese è pagato di tasca propria dai cittadini), con un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro l’anno. Dal momento che oltre 4 cittadini su 10 hanno difetti e patologie visive, la gestione della salute visiva rappresenta quindi uno dei fattori di maggior criticità per i bilanci delle famiglie, che spesso rinviano o rinunciano per motivi economici a prendersi cura della propria vista, con conseguente peggioramento dello stato di salute e della capacità di relazione sociale e lavorativa.

Alla luce di questi dati Salmoiraghi & Viganò, una delle principali catene di ottica in Italia, e Rbm Assicurazione Salute (Rbms), compagnia specializzata nella sanità integrativa, hanno siglato un accordo quadriennale per promuovere il benessere visivo e assicurare ai cittadini lenti ed occhiali di qualità. L’intesa stipulata tra le due aziende è stata estesa anche a Previmedical (Pmed), società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie, che attualmente amministra il network di strutture sanitarie convenzionate con Rbms. L’estensione permetterà di raggiungere 8 milioni di assicurati e porterà benefici potenzialmente diffusi all’intero comparto della sanità integrativa.

Le società hanno definito un’applicazione progressiva dell’accordo ai piani sanitari Rbms rendendo disponibile il rimborso diretto delle spese per lenti e occhiali anche nei negozi Salmoiraghi & Viganò, garantendo così una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale.

"Siamo particolarmente felici della collaborazione con Rbm Assicurazione Salute e Previmedical - spiega Leonardo Maria Del Vecchio, Ad di Salmoiraghi & Viganò - perché ci permette di valorizzare ulteriormente le nostre radici e il nostro ruolo nel mercato italiano. Assieme offriremo a milioni di consumatori un migliore accesso a servizi e prodotti ottici di qualità. Come catena di riferimento per l’ottica nel Paese, continuiamo a investire e innovare nei nostri servizi per sostenere la crescita dell’intero settore e sensibilizzare al benessere visivo e alla prevenzione".

"L’accordo con Salmoiraghi & Viganò ha per noi un’elevata rilevanza strategica - commenta Marco Vecchietti, Ad e Direttore generale di Rbm Assicurazione Salute - perché ci consente di estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell’assicurazione sanitaria ad una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini. Attraverso questo accordo intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l’assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane. Si tratta - conclude - di compiere un ulteriore passo di avvicinamento rispetto ai principali sistemi sanitari europei dove la sanità integrativa e l’assicurazione sanitaria operano organicamente a complemento del sistema sanitario pubblico".