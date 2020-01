Salute: correre la maratona ringiovanisce le arterie, anche 4 anni in meno

Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - Allenarsi e riuscire a completare una maratona migliora la salute delle arterie, ringiovanendo di circa quattro anni l'età vascolare del maratoneta. I ricercatori della Barts and The London School of Medicine and Dentistry e dell'University College di Londra hanno testato 138 corridori alle prime armi, alle prese con la maratona di Londra. Durante i sei mesi di allenamento, le loro arterie hanno riguadagnato una sorta di elasticità giovanile, cosa che dovrebbe ridurre il rischio di infarto e ictus. Inoltre, la pressione del sangue dei corridori è scesa come se fossero state prescritte loro pillole ad hoc. E proprio quelli che all'inizio dello studio erano i meno in forma, sembrano averne tratto il massimo beneficio dalla preparazione.

Ma se correre una maratona è piuttosto impegnativo, anche 'dosi' minori di esercizio aerobico potrebbero avere un effetto simile, secondo la British Heart Foundation (Bhf), che ha finanziato lo studio pubblicato sul 'Journal of American College of Cardiology'. Sono occorse tra 4,5 e 5,5 ore, in media, ai volontari per percorrere il percorso da 42 km, precisa la Bbc online

Ma attenzione, la maratona non è adatta proprio a tutti. "Le persone con malattie cardiache conosciute o altre condizioni mediche - commenta Charlotte Manistry, responsabile dello studio - dovrebbero prima parlare con il proprio medico. Ma per la maggior parte delle persone, i benefici derivanti dall'esercizio fisico superano di gran lunga qualsiasi rischio".

Per Metin Avkiran della Bhf, "i benefici dell'esercizio fisico sono innegabili. Mantenersi attivi riduce il rischio di infarto o ictus e le possibilità di morte prematura. Come dice il vecchio mantra, 'se l'esercizio fosse una pillola, sarebbe definita un farmaco miracoloso'".