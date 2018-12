Salute: creme idratanti facilitano incendio abiti, in Gb 50 morti

Roma, 19 dic. (AdnKronos Salute) - Occhio alle creme idratanti che molti spalmano sulla pelle per ammorbidirla: questi prodotti possono accumularsi nei tessuti degli abiti e indurli a prendere fuoco più facilmente. L'allerta arriva dall'autorità di regolamentazione dei medicinali (Mhra) inglese, secondo cui sono almeno 50 le morti avvenute nel Regno Unito per questa causa. Bisogna dunque avvertire i consumatori con indicazioni chiare sulle confezioni dei prodotti, consiglia l'authority.

Non occorre smettere di usare le creme emollienti, soprattutto per i pazienti che le utilizzano come aggiunta alle terapie per malattie cutanee, ma basta essere consapevoli del rischio, segnala l'ente. Lavare spesso indumenti e biancheria da letto può ridurre l'accumulo di prodotto, anche se non rimuoverlo completamente. E se in precedenza si pensava che il rischio si verificasse con prodotti idratanti che contenevano più del 50% di paraffina, ora le prove raccolte indicano un rischio con tutti gli emollienti, compresi quelli senza paraffina.

"Non vogliamo preoccupare indebitamente le persone - afferma June Raine, portavoce della Mhra - anche perché questi prodotti offrono sollievo in caso di malattie croniche della pelle, ma è altrettanto importante che le persone siano consapevoli dei rischi e prendano provvedimenti per ridurli".