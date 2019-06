Salute: Iss, salgono a 19 i casi epatite acuta da integratori alla curcuma

Roma, 10 giu. (AdnKronos Salute) - Non si fermano le segnalazioni di casi di epatite colestatica acuta collegate al consumo di integratori a base di curcuma. L'ultimo aggiornamento sul sito del ministero della Salute riferisce come l'Istituto superiore di sanità abbia segnalato - al 7 giugno - 19 casi di epatite colestatica acuta, "non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma". Sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile dei casi di epatite.

I nuovi casi segnalati, fa sapere il ministero, sono correlati ai seguenti prodotti: Rubigen curcuma e piperina (lotto 210219 scadenza febbraio 2022 – Naturfarma); Piperina e Curcuma plus Htf Group San Marino - (lotto 2379 – prodotto da Alsa Lab).

Questi si aggiungono ai seguenti prodotti, già segnalati: Movart (lotto M80315 - Scharper S.p.A., Farmaceutici Procemsa spa Nichelino); Curcuma Piperina Abbè Roland prodotto da Studio 3 Farma srl Versalis (lotto I 0187 scadenza 01/2022 - Geofarma s.r.l. - prodotto da Labomar srl); Rubigen curcuma e piperina (lotto 250119 - Naturfarma); Curcumin+piperin - Vegavero (prodotto da Vanatari International GMBH, Berlino); Tendisulfur Forte bustine - Laborest Italia s.r.l. (prodotto da Nutrilinea s.r.l.); Cartijoint Forte (lotto 24/18 - Fidia Farmaceutici s.p.a. prodotto da Sigmar Italia spa); Curcuma liposomiale più pepe nero (lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da Laboratories Nutrimea con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi).

E ancora: Curcuma 95% Maximum (lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da Ekappa Laboratori s.r.l. per conto di Naturando srl); Curcuma complex (B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop); Tumercur - Sanandrea Movart (lotto M70349 scadenza 08/2019 - Scharper S.p.A., Farmaceutici Procemsa spa Nichelino); Curcuma Meriva 95% 520 mg Piperina 5 mg (Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta); Curcuma "Buoni di natura" - Terra e Sole; Curcumina Plus 95% (lotto 18L823 - NI.VA prodotto da Frama); Curcumina 95% Kline (lotto 18M861 - NI.VA prodotto da Frama); Curcumina Plus 95% piperina linea@ (lotto 2077-LOT 19B914 - NI.VA prodotto da Frama); Curcumina Plus 95% piperina linea@ (18c590 - NI.VA prodotto da Frama).

In attesa delle analisi, i consumatori "sono invitati, a titolo precauzionale, a sospendere il consumo di tali prodotti", conclude il ministero.