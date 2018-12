Salute: lo studio, litigi di coppia 'elisir' per vivere più a lungo

Roma, 17 dic. (AdnKronos Salute) - Un rapporto molto 'vivace' con il proprio partner, fatto di discussioni franche e accesi confronti, può far vivere più lungo. Non serve arrivare a vere e proprie scene tragicomiche come nel film la 'Guerra dei Roses', ma essere pronti a furiose litigate può ridurre il rischio di ammalarsi e di morte prematura. Meglio quindi chiarirsi faccia a faccia che fare finta di nulla e tenersi la rabbia dentro. Lo ha stabilito uno studio dell'Università dell'Arizona pubblicato su 'Journal of Psychosomatic Medicine'.

La ricerca - evidenzia il 'Daily Mail '- ha esaminato 192 coppie durante un periodo di 32 anni. Ci sono però alcuni paletti: il litigio deve essere vissuto con uguale intensità da entrambe le parti, altrimenti potrebbe quasi raddoppiare il rischio di morte prematura.