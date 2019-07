Salute: Magi (Omceo Roma), 'tra 10 giorni incontro in Ama su rifiuti'

Roma, 8 lug. (AdnKronos Salute) - Sul fronte rifiuti a Roma "ci si sta dando da fare. Il decreto della Regione è stato firmato ed è operativo, e la raccolta è iniziata. Certo, la situazione è a macchia di leopardo. E il caldo non aiuta. Tra una decina di giorni avremo un nuovo incontro in Ama. Ma i primi segnali sono per noi positivi". A dirlo all'Adnkronos Salute è il presidente dell'Ordine di Roma, Antonio Magi, assicurando che l'Ordine continua a monitorare con attenzione l'emergenza rifiuti nella Capitale.