Salute: psicologi a Governo, più attenzione a benessere e qualità vita

Milano, 5 set. (AdnKronos Salute) - "A tutti i ministeri, e in particolare a quelli le cui competenze sono strettamente legate alle figure professionali dello psicologo e dei professionisti della salute, non faremo mancare la nostra collaborazione e il nostro contributo critico e propositivo, con l'obiettivo di portare una maggiore attenzione alla cultura del benessere e al miglioramento della qualità della vita e della salute psicologica nella società e nelle istituzioni, a cominciare dalla scuola". Lo afferma in una nota Fulvio Giardina, presidente del Consiglio nazionale Ordine psicologi (Cnop), rivolgendo gli auguri di buon lavoro al nuovo Esecutivo.