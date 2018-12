Salute: Senior Italia, anzianità non questione d'età ma di autosufficienza

Rimini, 30 nov. (AdnKronos Salute) - “Noi siamo Senior Italia, già Federanziani, e per noi la parola 'senior' significa adulto. Se uno chiede a un nostro associato 75enne o 80enne se si sente anziano, rischia di ricevere una rispostaccia. Noi definiamo anziano una persona non autosufficiente o che non lo è parzialmente. Quindi concordo con i geriatri. E poi basta guardare cosa accade in Italia, i nostri 75enni ancora lavorano per aiutare i figli e i nipoti". Lo ha affermato all’Adnkronos Salute Roberto Messina, presidente di Senior Italia Federanziani, a margine del congresso CosmoSenior a Rimini commentando la svolta arrivata dalla Società italiana di gerontologia e geriatria che ha stabilito che si è anziani dai 75 anni in su.