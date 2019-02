Salute: studio, bibite light fanno male al cuore delle donne in menopausa

Roma, 18 feb. (AdnKronos Salute) - Bibite gassate light ancora nel mirino degli scienziati. Questa volta l'allerta degli esperti riguarda le donne in menopausa, per le quali preferire bevande ipocaloriche non solo non è una scelta più sana rispetto a quelle zuccherate ma fa aumentare i rischi di ictus e infarto. Lo rivela uno studio realizzato per l'American Heart Association e pubblicato su 'Stroke', su una coorte di donne in menopausa, i cui risultati quindi - precisano gli stessi autori - non possono essere estesi a tutta la popolazione.

La ricerca ha analizzato i dati di oltre 82 mila donne di età compresa fra 50 e 79 anni in menopausa, arruolate in uno studio a lungo termine. Tra queste, il 5,1% del campione che dichiarava di consumare almeno una bibita ligth al giorno presentava un rischio "significativamente maggiore" di ictus o di soffrire di una malattia coronarica. Ma quelle che ne bevevano almeno due al giorno avevano il 23% di rischio in più di essere colpite da un ictus ischemico (31%), di una patologia cardiaca (29%) o di morte per qualsiasi causa (16%) rispetto alle altre donne incluse nel campione.

Lo studio ha anche dimostrato che le donne in sovrappeso erano particolarmente a rischio, anche nei casi in cui non avevano precedenti di malattie cardiache. "Molte persone, soprattutto obese o in sovrappeso, scelgono bevande ipocaloriche con la 'buona intenzione' di ridurre le calorie nella loro dieta - spiega Yasmin Mossavar-Rahmani, prima firma dello studio - ma il nostro ed altri studi hanno evidenziato che le bibite con dolcificanti artificiali non sono affatto innocue e che il loro consumo mette a rischio il loro cuore".

L'American Heart Association aveva recentemente pubblicato un parere scientifico secondo cui non c'erano sufficienti prove per distinguere gli effetti dei dolcificanti sulla salute del cuore e del cervello. "Questo studio aggiunge ulteriori prove al fatto che limitare il consumo di bibite dietetiche sia la scelta più prudente per la salute", affermano i ricercatori. Gli esperti, pur riconoscendo che le bevande light possono aiutare a sostituire quelle zuccherate e ricche di calorie, raccomandano però come migliore alternativa l'acqua naturale, aromatizzata o gassata ma non zuccherata.