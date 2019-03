Salute: 'la verità è più di un consiglio', convegno a Roma contro fake news

Roma, 8 mar. (AdnKronos Salute) - Il dilagare delle fake news rappresenta un rischio crescente per la salute dei cittadini. Per contrastare questo fenomeno l’antidoto più efficace rimane la corretta informazione. Dai vaccini alle malattie rare, dalle terapie per i tumori alle regole per un’alimentazione equilibrata, sono tanti gli ambiti in cui è possibile diffondere false notizie che possono mettere a rischio la salute dei cittadini. Ecco perché il 12 marzo alle 11 si terrà a Roma, al Palazzo dell’Informazione, la tavola rotonda 'True news, good news. Salute e informazione, quando la verità è più di un consiglio', promossa da Adnkronos con il contributo non condizionante di Takeda Italia. Istituzioni, società medico-scientifiche, aziende e opinion leader attivi nella lotta alle fake news presenteranno progetti, iniziative e strumenti ad hoc realizzati per riconoscere fonti attendibili ed evitare informazioni false e dannose.

All'incontro interverranno Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive Istituto Superiore di Sanità (Iss); Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia Università San Raffaele; Giuseppe Mele, presidente Società italiana medici pediatri (Simpe); Mario Clerico, presidente Collegio dei primari oncologi ospedalieri (Cipomo); Alessandro Conte, coordinatore del sito Dottoremaeveroche della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo); Gabriele Discepoli, direttore del Giornale della previdenza Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) e Rita Cataldo, amministratore delegato Takeda.