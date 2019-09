Sanità: doodle Google dedicato a Ruth Pfau, 'Madre Teresa del Pakistan'

Roma, 9 set. (AdnKronos Salute) - Il doodle di Gogole di oggi è per Ruth Pfau, nata il 9 settembre di 90 anni fa. Medico e suora, ha dedicato oltre 55 anni della propria vita all'assistenza dei malati di lebbra in Pakistan. Pfau è stata ribattezzata la 'Madre Teresa del Pakistan' proprio per il suo impegno al fianco di migliaia di lebbrosi, con la fondazione di 157 cliniche che hanno trattato oltre 56 mila pazienti. La dottoressa Pfau è morta il 10 agosto 2017 e il Pakistan l'ha celebrata con i funerali di Stato.

Nata a Lipsia in una famiglia protestante, nel secondo dopoguerra fuggì dalla Germania dell'Est e iniziò a studiare medicina all'Università di Magonza. Si convertì il seguito al cattolicesimo e nel 1960 fu inviata in Pakistan dalla superiora delle Sorelle francescane del Cuore di Gesù e Maria Immacolata per coordinare un servizio medico per gli studenti pachistani. Dopo essersi resa conto della gravità della lebbra in Pakistan, decise di non rientrare in Germania e di continuare il suo lavoro vicino alle persone sofferenti per questa malattia infettiva e cronica.

Pfau fu tra le fondatrici del Centro per lebbrosi Maria Adelaide e contribuì all'annuncio nel 1996, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, del Pakistan "Paese libero dalla lebbra".