Sanità: epidemia morbillo in Stato di Washington, salgono a 35 i casi

Roma, 28 gen. (AdnKronos Salute) - Allarme morbillo negli Usa. Sono saliti a 35 i casi confermati nello Stato di Washington, che ha portato nei giorni scorsi il governatore Jay Inslee a dichiarare lo stato di emergenza. Lo riferisce la 'Cnn'. "Il morbillo è una malattia infettiva estremamente contagiosa e può essere fatale per i bambini piccoli", ha ricordato Inslee. Questi casi rappresentano "un rischio estremamente serio per la salute pubblica che può rapidamente diffondersi in altre contee". Secondo quanto si apprende, in 24 casi si tratta di bambini tra 1 e 10 anni, e ben 30 pazienti non erano stati vaccinati.