Sanità: Eurispes, nel 2018 boom per spese badanti

Roma, 31 gen. (AdnKronos Salute) - A fronte di consumi familiari costanti, nel Belpaese è stato boom per la voce di spesa dedicata alle badanti: si è passati dal 24,9% del 2018 all'attuale 42,2% di italiani (+17,3 punti percentuali) che affermano di aver speso di più per questa voce. In particolare, a spendere maggiormente sono le persone che vivono sole (62,5%). E' l'Eurispes a registrare la crescita nel suo Rapporto Italia, presentato oggi alla Sapienza di Roma.

In aumento anche la spesa per le babysitter: quasi tre italiani su dieci (29,6%) hanno infatti speso somme più alte per l'assistenza ai bambini mentre un altro 29,3% ha registrato un aumento nelle spese per l'istruzione scolastica privata dei figli e il 26,6% per le attività sportive ed extra scolastiche. Fra le abitudini che sono invece rimaste immutate ci sono quelle sui prodotti alimentari (56,2%), gli animali domestici (58,2%) e i controlli medici (52%).