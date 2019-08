Sanità: Eurostat, in Spagna e Italia neomamme più anziane in Ue

Roma, 2 ago. (AdnKronos Salute) - La Spagna (8,8%) e l'Italia (8,6%) hanno le percentuali più alte di prime nascite da madri con un età pari o superiore a 40 anni. E' la fotografia scattata dal report dell'Eurostat sui dati 2017. L’età media delle mamme europee - riporta il documento - è nel 92% dei casi tra i 20 e i 39 anni. Prima dei 20 anni si diventa mamma in percentuali significative (sopra il 10%) solo in Bulgaria e Romania. In Italia solo l’1,1% delle neo mamme ha meno di 20 anni.