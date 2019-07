Sanità: Francia, dal 2021 niente più rimborsi per omeopatia

Roma, 10 lug. (AdnKronos Salute) - Niente più rimborso per l'omeopatia in Francia dal 2021. Lo ha deciso il governo d'oltralpe dopo il recente parere dell'Alta autorità della salute (Has), secondo cui i prodotti avrebbero 'un'efficacia insufficiente' . Il tasso di rimborso garantito dal sistema assicurativo passerà dall'attuale 30% al 15% nel prossimo anno, per essere completamente annullato dal primo gennaio 2021.

Questo periodo di transizione - ha spiegato la ministra della Sanità, Agnès Buzyn, in un'intervista su 'Le Parisien' - permetterà di informare i pazienti e consentirà agli industriali di riorganizzarsi. Nel Paese sono circa 1.300 le persone impiegate nei laboratori omeopatici.