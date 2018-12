Sanità: Grillo, per nuovo Css selezione su base curriculum

Roma, 4 dic. (AdnKronos Salute) - "Una selezione meritoria sulla base del curriculum: così saranno scelti i nuovi membri del Consiglio superiore di sanità". Ad annunciarlo è il ministro della Salute, Giulia Grillo, ospite al palazzo dell'Informazione Adnkronos. Le nuove nomine sono attese per gennaio.

Quello di aver revocato il mandato dei componenti nominati dal precedente Governo, ha aggiunto Grillo parlando con l'Adnkronos Salute, "è un segnale di cambiamento a cui teniamo e che io ho dato in tutti gli organi e le commissioni che afferiscono al ministero, per dare spazio a figure che in questo Paese sicuramente ci sono. I componenti di questo organo consultivo devono essere tutte persone con un dato standard curriculare, quindi verranno selezionate le figure andandole a cercare, cosa che farò insieme al mio staff, dentro alle università e alle realtà territoriali italiane".