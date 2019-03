Sanità: Grillo su liste attesa, 'Fondo di 350 mln e Osservatorio centrale'

Palermo, 4 mar. (AdnKronos Salute) - "Le Regioni hanno 60 giorni di tempo per scrivere il Piano regionale di governo delle liste d'attesa e per la prima volta è istituito un Fondo dedicato: abbiamo messo 350 milioni di euro". A dirlo a Palermo è stato il ministro della Salute, Giulia Grillo, aggiungendo: "Stiamo costituendo, per la prima volta nella storia, l'Osservatorio centrale. Avrà la funzione di verificare quello che le Regioni stanno facendo per garantire ai cittadini tempi di erogazione delle prestazioni compatibili con la diagnosi e la cura. Non poter usufruire di una prestazione di diagnosi e cura nei tempi previsti - ha concluso - significa non adempiere ai livelli essenziali di assistenza".