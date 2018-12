Sanità: incendio in Rsa a Milano, un ferito grave

Milano, 28 dic. (AdnKronos Salute) - Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri nella Rsa Palazzolo di Milano, struttura per anziani della Fondazione Don Gnocchi. Diciotto le persone coinvolte - ha comunicato l'Areu, Azienda regionale dell'emergenza urganza - con un paziente in condizioni gravi ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Tutto il reparto è stato evacuato. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.