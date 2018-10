Sanità: incidente a Fraore, morta volontaria 118 e medico in rianimazione

Roma, 30 ott. (AdnKronos Salute) - Drammatiche conseguenze per un incidente a Fraore (Parma), in cui sono stati coinvolti due mezzi del 118 e un tir: una volontaria ha perso la vita e un medico dell'emergenza territoriale è in prognosi riservata. A darne notizia sono le direzioni generali di azienda Usl e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, che in una nota esprimono "profondo cordoglio e sincera vicinanza" ai familiari di Angela Bozzia, la Milite dell’assistenza pubblica di Borgotaro e Albareto che questa mattina ha perso la vita durante il suo turno come volontaria. L'ambulanza su cui viaggiava è stata coinvolta in un grave incidente avvenuto sulla via Emilia ovest, all’altezza di Fraore (Parma).

L'ambulanza era partita da Gotra (Albareto) per accompagnare una bambina al Pronto soccorso del Maggiore di Parma. Sul mezzo, oltre ad Angela, erano presenti l'autista, il medico dell’emergenza territoriale e la mamma della piccola. Coinvolti nel tragico incidente anche gli autisti dell’automedica partita insieme all’ambulanza, e un Tir. Le condizioni di salute dei feriti sono state seguite con grande attenzione dai direttori generali delle due aziende sanitarie di Parma, che si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.

Il medico è in prognosi riservata, ricoverato in Rianimazione del Maggiore insieme alla bimba, "che non è in pericolo di vita", fanno sapere i sanitari. Traumi di media gravità per la mamma, attualmente ricoverata all’osservazione breve intensiva del Pronto soccorso, e di lieve entità per l’autista dell'ambulanza, già valutato dagli ortopedici del Maggiore. L’autista dell'automedica è stato dimesso dopo la valutazione dei sanitari, mentre è rimasto illeso l'autista del Tir. Le direzioni delle due Aziende sanitarie di Parma sono "vicine ai feriti e ai famigliari, in particolare del medico dell’emergenza territoriale, e ringraziano il grande impegno e solidarietà offerti ogni giorno dal volontariato sulle ambulanze".