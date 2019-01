Sanità: Mugello, parto eccezionale con cordone ombelicale di 120 centimetri

Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - Parto da record all'ospedale del Mugello (Firenze). L'ultimo nato del 2018 è venuto alla luce con un cordone ombelicale di quasi un metro e mezzo. "Il maschietto, del peso di circa 3 chilogrammi, è nato con ben quattro giri di cordone ombelicale intorno al collo, che non hanno minimamente influito sul decorso del travaglio vista la lunghezza complessiva di 120 centimetri". Lo comunica in una nota l'Ausl Toscana Centro. "Un evento davvero raro perché solitamente il funicolo ha una lunghezza media di 50-60 centimetri - ha commentato Massimo Fabbiani, direttore della struttura di Ostetricia e ginecologia- tuttavia il parto è avvenuto senza complicanze ed in modo naturale lasciando ovviamente sorpresi gli operatori e la giovane mamma".