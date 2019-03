Scoperto il 'microbiota' delle Terme di Comano

Roma, 13 mar. (AdnKronos Salute) - Scoperta la comunità microbica delle acque termali trentine di Comano. Una ricerca promossa e finanziata dall'Istituto G.B. Mattei, Centro di ricerca delle Terme di Comano, e realizzata dal Cibio - Centro di biologia integrata dell'università degli Studi di Trento, ha permesso infatti di individuare le comunità di microorganismi che popolano l'acqua termale.

Lo studio, pubblicato su 'Microbiome', descrive "una ricca comunità microbica composta da centinaia di specie batteriche, in gran parte ignote al mondo scientifico, che presentano diversi tipi di bioattività - spiega una nota - Sono stati isolati più di 100 ceppi batterici, di cui alcuni hanno dimostrato proprietà immunomodulanti, ma anche antibatteriche o in grado di degradare materiali recalcitranti come la cheratina". Il lavoro è stato condotto presso il Dipartimento di Cellular, Computational and Integrative Biology - Cibio dell'università di Trento, dal gruppo di ricerca diretto da Olivier Jousson. L'attività di ricerca in questo campo sta continuando con studi complementari per definire ulteriormente i meccanismi di azione dell'acqua e di interazione con il microbiota umano.

Le Terme di Comano e il Cibio stanno inoltre lavorando per lo sviluppo di una linea cosmetica di nuova generazione basata sull'utilizzo dei microrganismi con maggiore attività antiinfiammatoria come additivo nella formulazione.