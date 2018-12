Serie A calcio a sostegno campagna 'Movember' per salute maschile

Roma, 24 dic. (AdnKronos Salute) - La Serie A scenderà in campo durante il suo primo Boxing Day sostenendo 'Movember', la fondazione internazionale che si impegna a cambiare il volto della salute maschile. Il brand Movember, campagna nata per sensibilizzare l'uomo sull'importanza della prevenzione in particolare contro i tumori, apparirà in tutti gli stadi durante le partite giocate il 26 dicembre, contribuendo a diffondere il messaggio di questa charity a tutti gli appassionati del calcio italiano in tutto il mondo.

La decisione fa seguito al sostegno dato a Movember da Interregional Sports Group, Isg, che in questa stagione ha dato visibilità a Movember sui tappetini virtuali nella trasmissione all'estero di tutte le partite di Serie A Tim. L'esempio di Isg è stato seguito da un gran numero di club, dall'agenzia di diritti media Infront e da Cairo Pubblicità che hanno donato ulteriore visibilità a Movember sui led pubblicitari nella giornata di Santo Stefano.

"Siamo molto felici del modo in cui la Serie A e le società sportive hanno sostenuto questa iniziativa - ha dichiarato il joint chairman di Isg Simon Burgess - Avevamo chiesto ai titolari di spazi di comunicazione come i club, Infront e Cairo Pubblicità di sostenere questo evento e siamo molto lieti di vedere una partecipazione così numerosa, è fantastico che il calcio possa riunirsi in questo modo per aiutare le buone cause". Grazie alla Lega Serie A, tutti i club che partecipano alla diciottesima giornata sono coinvolti nell'evento con uno striscione promozionale pre-partita, bambini che indossano una pettorina sportiva Movember, video sul maxi schermo e annunci allo stadio.