Trapianti: dona polmoni dopo avere ricevuto cuore, record a Torino

Roma, 27 dic. (AdnKronos Salute) - Per la prima volta due trapianti di polmone sono stati eseguiti grazie alla donazione da parte di una giovane donna che aveva a sua volta ricevuto un cuore pochi giorni prima in un ospedale del Centro Italia. E' accaduto la vigilia di Natale al Centro trapianti di polmone dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, diretto da Mauro Rinaldi.

Purtroppo il cuore della donna, troppo malato, non ha dato tempo al nuovo organo di concederle una nuova vita e la paziente è deceduta. I familiari hanno quindi autorizzato il prelievo degli organi e i polmoni hanno permesso di eseguire due trapianti, regalando una nuova speranza a due persone affette da gravi patologie polmonari. A ricevere questo prezioso dono sono stati una donna di 59 anni di Torino, ricoverata nell'ospedale di corso Bramante da mesi per un progressivo peggioramento delle sue condizioni respiratorie, e un uomo di 67 anni, residente a Napoli e trasportato nella notte a Torino con l'ausilio di un volo di Stato. Una corsa contro il tempo. I due trapianti sono stati effettuati in successione da Massimo Boffini, grazie all'impegno contemporaneo di tre équipe chirurgiche. Gli interventi sono tecnicamente riusciti. I due pazienti sono attualmente ricoverati in Terapia intensiva post-cardiochirurgica, le loro condizioni sono stabili e a breve saranno trasferiti nel reparto di degenza ordinaria della Cardiochirurgia.

I due ultimi trapianti segnano un nuovo record del numero di trapianti eseguiti nel 2018 presso il Centro di Torino, in cui da inizio anno sono stati effettuati 33 trapianti di polmone confermando il centro torinese come uno dei centri trapiantologici più attivi in Italia.